Per puntare alla promozione diretta il Serie A, il Monza continua a guardare in Serie A in cerca di rinforzi e nelle ultime ore ha acceso i riflettori in casa Juve: i biancorossi infatti hanno puntato l'attaccante portoghese dell'Under 23, per il quale i bianconeri hanno aperto solo al prestito. Nessuna cessione a titolo definitivo o che tolga la possibilità alla Juve di mantenere il controllo sul suo cartellino.