Gianni de Biase, a TWM Radio, ha parlato di: "Potenzialmente è pronto, poi quando cambi ambiente ti devi adattare ad una serie di situazioni che non sono legate solamente ai risultati tecnici. Le pressioni non sono quelle di Sassuolo, passatemi questa frase senza farmi sembrare irriverente. Ha mostrato di avere le carte in regola, è uno che si prende le responsabilità: può dare tanto e avere una carriera di prospettiva".