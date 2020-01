'Mio padre mi ha insegnato la semplicità. Da lui ho imparato a tenere duro nei momenti difficili della vita e ad avere le spalle larghe. Ho fatto anche il lavoratore stagionale. D’inverno in Rai e d’estate in azienda da papà con la tuta da operaio' ha ribadito Massimo Giletti durante il suo programma 'Non è l'Arena'. Papà Emilio era stato ricoverato il 31 dicembre scorso per via di un aneurisma all'ospedale di Novara, dove è poi deceduto.



Era nato nel 1929 e possedeva una fabbrica di filati nel biellese, la Giletti S.p.A. dove lo stesso Massimo aveva lavorato.

Era grande appassionato di corse automobilistiche, tanto da partecipare a 25 gare per Maserati e Ferrari negli anni compresi tra il 1951 e il 1953.



Pochi anni fa era stato inaugurato il 'Pala Giletti' ad Empoli, da una collaborazione con il comune che ha certificato per l'ennesima volta la passione che aveva per lo sport. Grande tifoso della Juventus, ovviamente, passione tramandata anche a suo figlio Massimo, che lascia insieme ai gemelli Emanuele e Maurizio e alla moglie Giuliana.

La redazione de ilBianconero.com quindi fa le condoglianze a Massimo Giletti e si stringe intorno a tutta la sua famiglia per la perdita di papà Emilio, fiero bianconero e stimato imprenditore piemontese.