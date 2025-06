Il Mondiale per Club è un assist per Tudor? Le parole di Capello

Getty Images

Il calendario della Juventus per la stagione 2025/26 di Serie A ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Tra coloro che hanno voluto commentare le sfide che attendono i bianconeri c’è anche Fabio Capello. L’ex allenatore, intervenuto su La Gazzetta dello Sport, ha offerto la sua lettura sul cammino iniziale della squadra guidata da Igor Tudor, tornato sulla panchina juventina dopo la parentesi croata.“Non è di sicuro un inizio in discesa,” ha spiegato Capello, “ma Igor può sfruttare il vantaggio di conoscere già i suoi, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi sulle panchine delle big. E, come detto, può arrivare sull’onda del Mondiale per club e partire forte. È chiaro che una mano al tecnico croato deve arrivare dal mercato, ma è un discorso che vale un po’ per tutti”.

Parole che sottolineano sia la difficoltà dell’avvio di stagione sia le opportunità che Tudor potrebbe cogliere grazie alla continuità del suo rapporto con la squadra. Il calendario, dunque, rappresenta una sfida importante ma anche una chance per imprimere fin da subito un’identità chiara al nuovo corso bianconero.