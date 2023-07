Denis Zakaria è rimasto ad allenarsi alla Continassa insieme agli altri giocatori fuori dal progetto Juve, in attesa che si concretizzi l'interessamento mostrato da più squadre in queste settimane. C'è una novità su questo fronte perché il Monaco, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, ha presentato una prima offerta ufficiale alla Juventus per ingaggiare il centrocampista svizzero. Il giocatore è tra le priorità del club perché Hutter, il tecnico dei monegaschi lo conosce bene.Come raccontato in precedenza, il Monaco non è l'unica squadra che vuole Zakaria. In prima fila c'era il West Ham, con cui però non era stato trovato ancora un accordo sulle cifre del cartellino e la formula dell'operazione. La Juve infatti valuta l'ex Chelsea circa 20 milioni di euro.