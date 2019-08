Il Monaco insiste per Mattia Perin. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, stanno andando avanti i contatti tra il club bianconero ed i monegaschi che però prenderebbero l'ex Genoa in prestito oneroso a 3 milioni di euro a stagione con riscatto fissato a 12 milioni. Al momento però chiudere la trattativa Perin non è una priorità della Juve, impegnata a chiudere i due maxi-scambi Danilo-Cancelo e Dybala-Lukaku. Per il primo, oggi può essere la giornata decisiva.