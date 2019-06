Jardim chiama Matuidi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Monaco ha contattato il centrocampista della Juventus per offrirgli di vestire la maglia del club monegasco la prossima stagione. Sia la Juve che l'ex Psg ci stanno pensando visto che il contratto del calciatore scade nel 2020.



FATTORE RAIOLA - Ed è ancora Mino Raiola il fulcro di questa trattativa. In queste ore l'agente ha stretto i contatti con la Juve in maniera intensa. Sul tavolo non solo il futuro di Kean e il possibile arrivo di De Ligt ma anche, appunto, il futuro del centrocampista francese che va in scadenza al termine della prossima stagione. Con l'arrivo di Ramsey e quello imminente di Rabiot, Matuidi può lasciare la Juventus.