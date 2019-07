Cristiano Ronaldo ha il potere di convincere, solo con uno sguardo. Il peso specifico del campione portoghese nel panorama calcistico mondiale ​è tale, che quando parla si fatica a non dargli retta. Matthijs de Ligt, d'altronde, lo ha raccontato chiaramente, svelando il retroscena della famosa chiacchierata a margine di Olanda-Portogallo, finale di Nations League. "Piacere Ronaldo, agente Ronaldo" il succo della conversazione, con CR7 che dimostra di aver appreso al meglio le lezioni del suo procuratore, Jorge Mendes, tra i migliori al mondo.



MISSIONI SEGRETE - Chi segue il basket NBA, sa che Oltreoceano ​è pratica diffusa, farsi la corte tra stars. Il mondo ristretto delle 30 franchigie americane permette, ai migliori cestisti, di creare una piccola aristocrazia, difficilmente applicabile alla variegata galassia calcistica. Eppure, ci sono nomi che non possono non fare la differenza, anche fuori dal campo. Ronaldo ​è uno di questi, uno dei pochi. Così, come un agente (un po' segreto), il fenomeno portoghese si ​è divertito a fare il procuratore, spingendo De Ligt verso la Juventus. De Ligt, ma non solo.



RABIOT - "Qui per Ronaldo, ​giocare con lui è un onore" ha dichiarato il centrocampista francese, dimostrando che per CR7, le parole, non servono. Basta la presenza, ma forse, un pochino si sapeva. Tra i grandi vantaggi dell'acquisto di CR7 non c'era solo la vendita delle magliette, ma anche la possibilità di creare un appeal intorno alla Juventus grazie anche alla fama del portoghese. Una fama che aveva spinto Marcelo, nella scorsa, ma anche in questa, a fare l'occhiolino alla fascia sinistra bianconera. O ancora, che avrebbe potuto portare Joao Felìx a Torino, se il prezzo del diciannovenne ex Benfica non fosse così alto - 126 milioni di clausola pagati dall'Atletico. Insomma, Paratici può stare tranquillo e prendersi qualche giorno di vacanza, a tutto il resto ci pensa Cristiano.