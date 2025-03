'Il mio gioco non cambia'. E non è cambiato: la Juventus come il Bologna di Thiago. I numeri sono identici

Il Bologna e la Juventus di Thiago Motta: perché sono simili



Non ha cambiato filosofia

C'è un filo rosso, ma più che un filo è un’idea, una filosofia, un modo di giocare. O, per dirla in termini moderni, una "proposta".Ha anteposto il suo credo calcistico alle difficoltà, ai momenti, alle dinamiche di un contesto completamente diverso da quello che aveva lasciato a Bologna. Ha provato a cambiare la Juventus più di quanto la Juventus potesse cambiare lui. Spoiler: non ci è riuscito.È diventato la versione sbiadita di sé stesso. Dai sorrisi contagiosi di Bologna alla tensione costante dello Stadium, con le mani in tasca e lo sguardo fisso, come a cercare lucidità in un mare di incertezze. Numeri alla mano, può dire di non essersi tradito: ha proposto tutto sé stesso, ma tutto sé stesso non è bastato.La Juve, come quel Bologna, attacca poco centralmente (26% contro il 23% rossoblù) e sfrutta gli esterni come fulcro della manovra,In sostanza, Thiago Motta è questo. E non cambia, indipendentemente dal contesto, dai giocatori o dai 400 milioni di differenza nel valore delle due rose (da 252,2 milioni a 645,2 milioni secondo Transfermarkt). Il Bologna e la Juventus di Motta si assomigliano persino nelle statistiche: precisione passaggi nella propria metà campo (91,4% vs 91,8%), nell’altra metà (78% vs 79,5%), big chances create (+0,2 per la Juve), palle lunghe e cross (+0,7 per i bianconeri).Motta l’aveva detto sin dalla vigilia del suo debutto con il Como: «La mia idea di calcio non cambierà da una parte all’altra».Convinto che il calcio che gli ha portato la Champions a Bologna fosse replicabile ovunque, ha scoperto il lato più spietato dell’intransigenza tattica.E adesso? Cambiare potrebbe essere troppo tardi. Ma, forse, il punto è un altro: Motta ha davvero voglia di cambiare? Nemmeno la storia della Juventus è riuscita a fargli cambiare idea.