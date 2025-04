Il ministro Giorgetti: 'Rivoglio Conte alla Juventus'

Tra economia e calcio, Giancarlo Giorgetti non si tira mai indietro. A margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale in corso a Washington, il ministro dell’Economia ha risposto anche a domande sul suo sport del cuore, rivelando con chiarezza il suo desiderio per il futuro della Juventus: il ritorno di Antonio Conte.Come riportato dall’AGI, Giorgetti – noto tifoso sia della Juventus che del Southampton – ha commentato amaramente l’uscita dei bianconeri dalla zona Champions League: "La Juve è fuori dalla Champions. Ero qui e ho scoperto che è riuscita a perdere con il Parma con la rete di Pellegrino, credo che questo dica tutto", ha dichiarato senza mezzi termini.

Alla domanda su quale allenatore vorrebbe sulla panchina bianconera nella prossima stagione, la risposta è stata secca e inequivocabile: “Conte”.Una preferenza forte, che arriva in un momento particolarmente delicato per il club bianconero. Con Igor Tudor ancora in bilico e Antonio Conte impegnato con il Napoli ma al centro di numerose voci di mercato, il possibile ritorno del tecnico salentino a Torino è uno scenario sempre più discusso, anche a livello istituzionale.