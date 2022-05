In un'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, il difensore del Milan e fresco Campione d'Italia in carica, Tomori, ha parlato di quelle che a suo modo di vedere sono state le vittorie più difficili di questo campionato, piazzando quella contro il Napoli allo stadio Maradona al primo posto di questa classifica.



'Quella persa in casa con il Napoli, perché era il mio compleanno (risata, ndr). A parte gli scherzi, è stata più difficile quella vinta al Maradona e poi quelle con l’Inter e con la Juve'.