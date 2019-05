Tra gli allenatori accostati con forza alla Juventus per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera c'è senza dubbio anche Simone Inzaghi, reduce da una stagione tra luci e ombre con la sua Lazio, che però ha conquistato la Coppa Italia in finale contro l'Atalanta. Il suo profilo, apparso tra i favoriti nelle ore successive all'addio di Allegri, sembra però essersi defilato al momento, alle spalle di Maurizio Sarri, Pep Guardiola e Mauricio Pochettino. Secondo quanto riportato da Il Tempo, ora ci sarebbe il Milan in pole per Inzaghi, ma Claudio Lotito non ha intenzione di lasciarlo partire dalla Lazio.