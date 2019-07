Your browser does not support iframes.

Merih Demiral, appena arrivato e già richiesto. Dal Sassuolo alla Juve per fare il grande salto, per giocarsi una maglia in bianconero, con il Milan che però ha messo gli occhi sul classe 1998, chiedendo informazioni ai bianconeri. La Juve fa muro e non lo cede, se non con una prelazione o un contro-riscatto, o altrimenti per 40 milioni di euro. Demiral, però, è la prima scelta e richiesta di Giampaolo per il suo mercato: il Milan preme, la Juve ha le idee chiare. E anche i suoi tifosi...