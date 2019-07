Il Milan vira su Daniele Rugani. I rossoneri cercano un difensore centrale e secondo quanto riporta Tuttosport, dopo il no dei bianconeri per Demiral, Maldini e Boban hanno fatto rotta verso il difensore centrale ex Empoli che alla Juve non si è mai imposto con continuità. Rugani è un pallino di Sarri e la Juve lo valuta almeno 40 milioni di euro, cifra al momento irraggiungibile per il 'Diavolo" che è pure alle prese con il trasferimento saltato di Andre Silva al Monaco. ANCHE L'ARSENAL - Ma Rugani è un nome che va particolarmente di moda anche in Inghilterra. Il The Sun, infatti, parla di un nuovo interesse da parte dell'Arsenal. Emery è un estimatore del difensore bianconero. In questo momento la priorità della Juve è la cessione di almeno due attaccanti ma anche per i difensori ci sono diverse opzioni in uscita. Ancora nessuna offerta ufficiale sul tavolo ma Rugani è tra i possibili partenti.