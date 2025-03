Il Milan vince in rimonta con il Como e si avvicina alla Juventus: Champions possibile per i rossoneri?

AFP via Getty Images

Tra gli anticipi del sabato di Serie A, dopo il pareggio traPartita vinta dai rossoneri soffrendo però e dopo aver visto da vicino l'incubo dell'ennesima partita negativa. La squadra di Sergio Conceicao vince 2-1 in rimonta e conquista tre punti che possono rilanciarla anche in classifica.A sbloccare il match il goal nel primo tempo di Lucas Da Cunha che ha mandato il Como in vantaggio all'intervallo. A inizio secondo tempo lo stesso Da Cunha segna la rete del 2-0 in contropiede, che viene però annullata dal Var per posizione di fuorigioco. Momento che cambia decisamente la partita visto che poco dopo arriva il pareggio del Milan con Pulisic. Il goal della vittoria è poi firmato da Reijnders su un grande assist di Abraham. Nel finale ci prova il Como anche in dieci uomini dopo l'espulsione di Dele Alli.

Il Milan può rientrare nella corsa Champions? La classifica dopo la vittoria con il Como

Inter 61

Napoli 60

Atalanta 58

Juventus 52

Lazio 51

Bologna 50

Milan 47

Roma 46

Fiorentina 45

Il Milan con questa vittoria si porta a 47 punti, al settimo posto momentaneo. Ovviamente mancano ancora tutte le altre rivali per le qualificazioni alle coppe europee che giocheranno domani ma la seconda vittoria di fila dei rossoneri permette alla squadra di Conceicao di recuperare qualche punto considerando che ci saranno le sfide Fiorentina-Juventus e Bologna-Atalanta. Il Milan adesso è a meno cinque dai bianconeri e quindi dalla zona Champions.LA CLASSIFICA DELLA SERIE A