Nella partita delle 21 il Milan a San Siro ha ospitato il Genoa. I rossoneri erano costretti a vincere per riprendersi la testa della classifica ed allungare di due punti sull'Inter. Per i rossoneri una vittoria per due a zero. Le reti sono di Rafael Leao dopo appena undici minuti e poi di Junior Messias al minuto 87. Una vittoria importante per la vetta.