Dopo il ko contro la Juventus, il Milan si rialza e vince 2-0 contro il Torino nel terzo anticipo della 17a giornata di campionato: Leao porta in vantaggio i rossoneri, che poi raddoppiano grazie a un rigore di Kessie. Pioli ritrova Ibra che entra negli ultimi cinque minuti della gara, e conquista tre punti che lo lanciano ancora di più in testa alla classifica. La Juve - con due partite in meno - è a -10 dai rossoneri, che potrebbe diventare un potenziale -4 con le eventuali vittorie contro il Sassuolo domani e nella gara da recuperare col Napoli.