Il Milan su Hancko: la Juventus ha mollato il difensore?

In attesa di capire chi allenerà il Milan nella prossima stagione, i rossoneri comunque si muovono sul mercato per avviare le prime trattative. Tra i giocatori che interessano al Milan c'è David Hancko del Feyenoord, che ha impressionato il club nelle due partite di playoff di Champions. Quelle due prestazioni super hanno acceso l’interesse del Diavolo sul centrale slovacco: nelle scorse settimane, riferisce calciomercato.com, gli uomini mercato rossoneri hanno sondato il terreno per un giocatore che ha tante richieste importanti, dal Bayer Leverkusen alla Juventus.

A gennaio il club bianconero aveva compiuto passi importanti per Hancko, trovando una base di accordo con il giocatore. C'era stato il muro del Feyenoord che non era disposto a lasciarlo partire a metà stagione e quindi tutto era stato rimandato ai mesi successivi. La sensazione però è che adesso alla Continassa abbiano altre priorità e l'operazione per l'ex Fiorentina è stata messa in stand by. Da non escludere comunque che la Juve in estate possa tornare forte su Hancko, che era il preferito almeno fino a poco tempo fa per la difesa.