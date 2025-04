Il Milan su Federico Chiesa: la situazione per l'estate

Getty Images

Il Milan su Federico Chiesa

E' già tempo di iniziare a costruire e programmare la prossima stagione, soprattutto per alcuni club, come ad esempio il Milan, che dovrà ripartire. I rossoneri hanno già individuato alcuni profili per migliorare la rosa e tra questi c'èPer l’attacco i nomi cerchiati di rosso sono tre, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Non arriveranno tutti, ma sono operazioni tenute sotto stretta osservazione. Federico Chiesa, sul quale erano state prese informazioni la scorsa estate prima del trasferimento al Liverpool, si legge, può tornare a essere un’idea visto che con i Reds è rimasto finora ai margini e la prossima stagione vuole essere protagonista per andare ai Mondiali. L'ex Juventus ha avuto pochissimo spazio in Premier League.

E poi, gli altri nomi che riporta il quotidiano sono quelli di Riccardo Orsolini e Lorenzo Lucca, che sono stati invece sondati nell’ultimo mercato invernale quando però era chiaro che l’obiettivo fosse Santiago Gimenez.