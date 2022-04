Resta viva l'opzione Milan per Federico Bernardeschi: come riportato da Calciomercato.com, il club rossonero lo valuta come alternativa ad altre piste, come quella che porterebbe a Berardi. Bernardeschi non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con la Juventus e il suo futuro in bianconero resta pertanto molto in bilico.