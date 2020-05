Quale futuro per Gigio Donnarumma? Lui è rossonero e resterebbe più che volentieri al Milan, ma le circostanze possono spingerlo altrove. Il contratto in scadenza nel 2021 e un rinnovo difficile da strappare (l’agente Mino Raiola è un osso duro) non fanno dormire sonni tranquilli alla dirigenza rossonera, che senza l’accordo sul prolungamento sarà costretta a venderlo questa estate per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Ecco dunque che il Milan pensa ai sostituti che già possiede in casa: come riporta la Gazzetta dello Sport, le soluzioni potrebbero essere Pepe Reina, in prestito all’Aston Villa, Alessandro Plizzari, che il club valuta di richiamarlo dal prestito al Livorno ma solo come secondo portiere. Sul mercato, invece, piace Meret del Napoli. In tutto questo, la Juve osserva interessata da lontano, avendo individuato in Donnarumma un’occasione che se si presenterà come tale, ovvero conveniente, sarebbe da cogliere.