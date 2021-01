Milan corsaro in Emilia, un 2-1 che permette agli uomini di Pioli di portarsi a 46 punti in classifica (in attesa che giochino i loro match di giornata: Inter a -5, Roma a -9, Juventus a -10 con una partita in meno). Il Bologna, sconfitto 2-0 dalla Juve domenica scorsa all'Allianz Stadium, oggi nel suo stadio parte subito con spirito propositivo, ma a portarsi avanti al 26' è il Milan: Skorupski è miracoloso su Ibrahimovic ma Dijks rovina tutto trattenendo Leao e causando il rigore; dagli undici metri va Ibra, il portiere polacco para pure quello ma segna Rebic sulla ribattuta. I rossoneri legittimano il vantaggio nel secondo tempo, giocando bene e raddoppiando al 55' su rigore: mani di Soumaoro, Mihajlovic espulso per proteste, trasforma Kessie.

La capolista cala però nel finale e all'81' incassa il gol dell'ex di Poli, che da poco entrato finalizza una bella azione in velocità. Il Bologna si getta in avanti in certa del clamoroso pareggio ma non riesce a trovare la via della rete. Il Milan vince e se la Juve vuole restare nella scia del -7 è chiamata a vincere a Marassi contro la Sampdoria.