Il Milan sogna Conte con Paratici

Paratici in ascesa

La corsa per il ruolo di direttore sportivo del Milan è ancora apertissima, con diversi candidati in lizza. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Igli Tare aveva già trovato un accordo di massima con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale durante un incontro avvenuto qualche settimana fa a Londra. Tuttavia, Giorgio Furlani ha deciso di prendersi del tempo per valutare anche altre opzioni, lasciando il futuro della carica ancora incerto.Il Milan è alla ricerca di una figura con un'ampia conoscenza del calcio italiano, una rete di contatti internazionali e un curriculum vincente. Queste caratteristiche corrispondono perfettamente al profilo di Fabio Paratici, il cui nome sta guadagnando sempre più consensi. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham è ormai prossimo a completare la squalifica di 30 mesi e, nonostante iniziali perplessità da parte della proprietà, il suo profilo sta diventando sempre più concreto. Tanto che, già in questa settimana, è previsto un confronto con Giorgio Furlani per discutere la possibilità di un suo inserimento nell’organigramma rossonero.

Antonio Conte nel mirino?

Se Paratici dovesse approdare al Milan, potrebbe mantenere viva l’opzione Massimiliano Allegri, tecnico apprezzato dalla dirigenza per la sua capacità di gestire squadre di alto livello. Tuttavia, la sua preferenza sarebbe Antonio Conte, attualmente sotto contratto con il Napoli fino al 2027. Un’operazione complicata, ma che un Milan targato Paratici potrebbe tentare di concretizzare.