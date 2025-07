Il Milan si inserisce per Nico Jackson: le ultime

Getty Images

Il mercato della Juventus ha messo sul piatto tanti nomi per diversi reparti. Uno di questi, soprattutto nelle scorse settimane, è stato quello di Nico Jackson, attaccante del Chelsea. I Blues hanno infatti compratodal Brighton, che ha subito risposto presente, decisiva per accedere alla finale del Mondiale per Club.Nei giorni scorsi, però, i contatti con il club inglese per Jackson si sono progressivamente ridotti, e la Juventus sembra essersi defilata: le situazioni di(che resta sempre vicino al Galatasaray) ehanno preso il sopravvento. Nico Jackson, però, interessa anche a diversi club tra cui il, come riportato da Fabrizio Romano.

I rossoneri hanno avuto contatti per. La squadra di Allegri, dopo la partenza di, è alla ricerca di un centravanti e dunque l'attaccante del Chelsea potrebbe essere una soluzione