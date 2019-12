Spunta una nuova pretendente per Erling Halland, e arriva direttamente dalla Serie A. Non solo Juventus e Napoli, infatti, secondo il Corriere dello Sport, il Milan ha promesso all'attaccante classe 2000 un ingaggio di 5,5 milioni di euro a stagione più bonus. Un maxi stipendio per convincere il giocatore a trasferirsi in rossonero. E se Haaland dovesse accettare la proposta, il Milan pagherebbe la clausola di 25 milioni per portarlo in Italia.