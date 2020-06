Parole, parole, parole. Ci risiamo: saranno passati anche tre mesi senza giocare, ma certi vizi resistono a prescindere dai lupi che l'indossano. Il Milan si è appigliato al risultato, domenticando quanto vissuto in campo: da Calhanoglu prima e Pioli poi, a parlare è sempre la pancia rossonera e ancora una volta senza un contorno di pensiero e riflessione."Certamente siamo arrabbiati, perché sul rigore di Cristiano l'arbitro è andato al Var, ma sul fallo di Rebic no. Se dai subito il rosso senza guardare. Siamo un po' incazzati", fa Calhanoglu , inscurendo il volto e puntando il dito. Da protocollo, il direttore di gara avrebbe potuto farlo: quello che ignora il turco è che il check è arrivato (Orsato aveva estratto il giallo), ma l'episodio era così palese da non ritenere necessario un replay. Non a caso, ha impiegato mezzo istante per fischiare il fallo. Ancor meno a cambiare idea.Pioli, più signorile, ignora la distanza palesata dal campo. "Sì, mi spiace dirlo, ma è chiaro che nel doppio punteggio pesa il rigore dell'andata", le parole del tecnico . Una semplice addizione matematica. Pardon: sottrazione, con riporto di rete in trasferta. In ogni caso, un attacco inutile. Già visto, già sentito, già smentito. Non ne siamo usciti migliori da tutto questo: solo più rancorosi.