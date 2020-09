Suarez, Messi, ma non solo. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Barcellona dove è in atto una rivoluzione a tutto tondo, c'è anche il portiere Neto, che in Italia ha giocato con le maglie di Fiorentina e Juventus. E dalla prossima stagione potrebbe tornare proprio in Serie A: il portiere infatti è un'idea del Milan come vice Donnarumma, secondo quanto riporta Tuttosport. Neto sarebbe la seconda scelta dopo Begovic, rientrato al Bournemouth per fine prestito dopo aver giocato in rossonero la seconda parte della stagione scorsa.