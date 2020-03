Federico Bernardeschi e un futuro sempre più in bilico. L'esterno bianconero si gioca la conferma in bianconero nei prossimi tre mesi. Su di lui è sempre vigile il Milan, che già nei mesi scorsi si era interessato al giocatore. Una delle idee da parte dei rossoneri era quella di mettere sul piatto Lucas Paquetà per provare a intavolare uno scambio tra i due, ma i bianconeri non erano e non sono interessati al brasiliano. Se il Milan vuole fare un nuovo tentativo per Bernardeschi dovrà trovare un'altra strada.