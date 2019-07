Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Milan non molla la presa su Demiral. Boban e Maldini vorrebbero portare a Milano il nuovo difensore turco della Juventus, ma ci sono alcuni scogli da superare. Su tutti, la fiducia che ruota attorno a Demiral, del quale Paratici non vorrebbe liberarsi subito, almeno a titolo definitivo. Più facile la via del prestito, in questo caso però meno gradito al Milan.