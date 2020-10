Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi

Il Milan, in silenzio, senza proclami, ha giocato le ultime partite senza il suo giocatore più forte perché positivo al Covid-19, Zlatan Ibrahimovic. Ancora prima Rafael Leao che è rientrato da poco e Duarte ancora alle prese con il virus. Nel frattempo è deflagrato il, che dopo aver giocato sabato scorso contro il Napoli ha riscontrato la positività di 14 tesserati,. In Lega Serie A si sono mossi, l’urgenza e la delicatezza della situazione ha portato ad adottare un– Il regolamento afferma che, se nell’arco di sette giorni consecutivi in un club dovessero risultare positivi 10 o più calciatori, allora la prima partita utile in cui la suddetta squadra sarà impegnata verrà rinviata. Gettone che sarà concesso ad ogni società, ma per una sola volta durante la stagione sportiva.Inoltre, la Lega ha aderito alle norme Uefa per la disputa delle partite, ovvero potranno essere giocate qualora un club abbia almeno 13 giocatori tra cui un portiere.– Alla luce del caso Genoa, in casa Napoli si è generata una naturale apprensione avendo affrontato giocatori risultati successivamente positivi. Dunque il club ha dato il via a tre giri di tamponi: il primo ha dato esito negativo a tutti, mentreAspettando il terzo, i tifosi partenopei non hanno esitato ad invocare il rinvio della partita.Proprio come ha fatto il Milan nelle recenti uscite, che senza grossi proclami si è rimboccato le maniche e ha conquistato una rocambolesca qualificazione in Europa League.