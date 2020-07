Nonostante il caos che regna in società, Stefano Pioli sta riuscendo a far risalire il Milan fino a lottare per la qualificazione in Europa League. Il futuro però sembra già segnato con l'arrivo di Rangnick che potrebbe portare all'addio di Paolo Maldini. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, l'ad del Milan Gazidis avrebbe proposto un ruolo "alla Nedved" (che della Juve è vicepresidente) all'ex capitano rossonero: l'idea di Elliott infatti è quella di affidargli compiti operativi lasciando però la parte tecnica a Rangnick. Secondo il quotidiano, però, difficilmente Maldini accetterà questo compromesso che gli ridimensionerebbe il ruolo.