Il Milan Futuro è retrocesso in Serie D

Milan Futuro in Serie D

. La seconda squadra rossonera - alla sua prima stagione in Lega Pro, dove era stata iscritta nel girone B per separarla dall'Atalanta Under 23 (A) e dalla Juventus Next Gen (C) - ha concluso la sua annata nel peggiore dei modi, perdendo 2-0 il match di ritorno dei Playout contro lanonostante avesse a disposizione due risultati su tre per salvarsi (all'andata, infatti, aveva vinto 1-0, inoltre poteva contare su un vantaggio legato al miglior piazzamento in classifica al termine della regular season).Un vero e proprio fallimento, dunque, per il Milan di Massimo Oddo, subentrato nel corso della stagione all'esonerato Daniele Bonera senza però riuscire a invertire il trend di risultati negativi. Fallimento inteso, tra l'altro, anche in termini di gestione della squadra. Nella gara di oggi infatti, così come in quella di andata, i rossoneri non hanno potuto contare su due dei loro uomini migliori: Francesco Camarda e Alex Jimenez. Il motivo? Entrambi non hanno raggiunto il numero minimo di presenze (25) in regular season come previsto dal regolamento, non potendo così essere convocati per il doppio spareggio salvezza. È la prima volta che una seconda squadra italiana retrocede tra i dilettanti.