Non cessano le voci di mercato che vorrebbero Nicolò Zaniolo lontano dalla Capitale. I suoi rapporti con la Roma e con Josè Mourinho non sono più quelli di appena 4 mesi fa e ora l'ex Inter ha iniziato a guardarsi seriamente attorno. Su di lui c'è il forte interesse del Tottenham, ma non bisogna sottovalutare la concorrenza del Milan, che stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe intenzionato a presentare un'offerta nelle prossime ore.