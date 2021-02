12 - I passaggi del @acmilan nell’azione della seconda rete di Natasha Dowie contro la San Marino Academy, sequenza record registrata per la realizzazione di un gol nella #SerieAFemminile 2020/21. Ragnatela.@FIGCfemminile | @tatsdowie pic.twitter.com/ami1vQ2CuF — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2021

Nonostante il percorso netto e le 13 vittorie consecutive su 13 partite disputate in campionato, la Juve Women non può stare tranquilla. Dietro, infatti, c'è il Milan di Ganz che continua a tenere testa alle bianconere e si trova secondo a 3 punti di distanza. Ieri le rossonere hanno vinto 4 a 1 contro San Marino e fatto segnare un record, come raccolto da Opta: "12 - I passaggi del Milan nell’azione della seconda rete di Natasha Dowie contro la San Marino Academy, sequenza record registrata per la realizzazione di un gol nella Serie A Femminile 2020/21. Ragnatela."