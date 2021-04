Dopo una stagione deludente, la Juventus si trova a dover combattere, con le unghie e con i denti, per un posto nella prossima Champions League che sarebbe di vitale importanza. In caso contrario, si tratterebbe di totale ridimensionamento di tutto il progetto sportivo. La sfidante diretta, a questo punto del campionato, sembrerebbe essere il Milan. La squadra rossonera, che non sta propriamente attraversando un ottimo periodo di forma, fa quadrato e si prepara all'ultima fase della Serie A. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, durante l'allenamento di oggi a Milanello si sarebbe presentata la dirigenza al completo con Gazidis, Maldini e Massara.