Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fissato il prezzo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere titolare della Nazionale, classe 1999, ha il contratto in scadenza nel 2021 e, qualora non decidesse di continuare la sua avventura in rossonero, la società dovrà cominciare a riflettere di cedere il giocatore. Il suo contratto da 6 milioni netti a stagione, per la nuova società, è un costo complicato da sostenere. Così, il prezzo di Donnarumma sarebbe intorno ai 50 milioni di euro, con Juventus e Real Madrid sulle sue tracce e pronte a mettere mano al portafogli.