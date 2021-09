Dopo la vittoria per 2-0 del Milan contro il Venezia ieri sera, dagli ambienti rossoneri arrivano dichiarazioni molto esplicite riguardanti l'obiettivo grosso inseguito dalla squadra in questo campionato. A partire dai due protagonisti principali (insieme a Brahim Diaz) del match:"Difficile comparare le rose, c'è chi è più esperto, chi ha vinto di più, questo può essere un limite ma anche una motivazione. Ho una rosa più forte, ringrazio la società: Bakayoko, Messias, Ibra e Giroud, praticamente non gli ho ancora avuti. La rosa deve essere così, ho tanti titolari. Mi piace sentire i miei giocatori che vogliono vincere, è giusto così: siamo il Milan.