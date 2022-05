Il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Decisiva la vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo (3-0 il risultato finale, firmato da una doppietta di Olivier Giroud e da un gol di Franck Kessie), arrivata nella prima serata odierna mentre a San Siro l'Inter batteva inutilmente la Sampdoria con le reti di Ivan Perisic e Joaquin Correa. Immancabile il messaggio con i complimenti ai rossoneri da parte della Juve, che subito dopo il fischio finale, con la consueta sportività. ha scritto su Twitter: "Congratulazioni al Milan per la vittoria della Serie A 2021-22".



E tanti anche i commenti dei tifosi bianconeri, che con la Signora fuori dalla corsa scudetto si sono "schierati" dalla parte del Diavolo pur di non vedere il tricolore di nuovo nelle mani dei rivali storici dell'Inter, che in questa stagione hanno strappato alla squadra di Massimiliano Allegri sia la Supercoppa che la Coppa Italia, oltre che quattro punti tra andata e ritorno in campionato. Altrettanto numerosi, però, i "neutrali", pronti a dichiarare solo una cosa: "Conta solo la Juve, ci vediamo a maggio 2023".



Sfoglia la nostra gallery per leggere una carrellata di commenti: