Grazie alla rimonta conclusa con il risultato di 2 a 1 contro la Florentia, la Juventus Women ha raggiunto l'ottava vittoria consecutiva e ha consolidato il primo posto in classifica con 24 punti. Le bianconere, però, non possono permettersi di rallentare perché alle spalle hanno un Milan che non molla e tiene il passo, a soli tre punti di distanza. Le rossonere, infatti, oggi hanno vinto 1 a 0 contro la Roma e continuano a mettere pressione alle ragazze di Rita Guarino. A questo punto, mister Ganz ci crede, queste le sue parole a Sky Sport nel post partita: "Ci credo sempre allo Scudetto ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi sono contento, abbiamo ottenuto tre punti importanti. Ora ci attendono due partite fondamentali con Fiorentina e Sassuolo, non dobbiamo mollare".