Non solo la Roma. Anche il Milan chiama la Juve per Daniele Rugani. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club rossonero ha fatto un sondaggio con la Juve per conoscere la posizione del club riguardo all'ex difensore dell'Empoli che una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Difficilmente, però, il Milan riuscirà a raggiungere tale cifra anche a causa del trasferimento di Andre Silva al Monaco, sfumato dopo le visite mediche dell'attaccante portoghese. I rossoneri sono interessati anche a Merih Demiral che però è stato bloccato dal club bianconero.