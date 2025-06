Il Milan cede Reijnders al Manchester City, tutto fatto: Allegri rischia di perdere anche un altro big

Ilsta davvero cambiando pelle ed è senza dubbio tra le squadre più attive, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita al momento. La trattativa con il Manchester City per la cessione diè ormai chiusa. C'è infatti l'accordo totale tra tutte le parti come riferito da Fabrizio Romano. I rossoneri incasseranno una cifra molto importante, ovvero attorno ai 70 milioni di euro. Massimiliano Allegri quindi non potrà allenare l'olandese, che è stato probabilmente il miglior giocatore della rosa nell'ultima stagione del Milan.

Attenzione però perché Reijnders non sarà probabilmente l'unico big a lasciare la squadra. Oltre a Theo Hernandez, per cui vanno avanti le trattative e c'è adesso anche l'interesse dell'Atletico Madrid, nelle ultime ore si fa calda la trattativa con il Chelsea per la cessione di Mike Maignan. Il Milan vuole 30 milioni di euro per lasciar partire il portiere francese, il cui contratto scadrà tra un anno. Ovviamente poi il club avrà tanta disponibilità economica per sostituire questi giocatori. Il primo rinforzo per Allegri sarà a meno di sorprese Luka Modric, non quindi un giocatore qualsiasi.