Vittoria importantissima del Milan, che nel lunch match batte la Sampdoria 1-0 grazie a un gol di Rafael Leao dopo sette minuti. Partita piuttosto equilibrata a San Siro: la squadra di Pioli la sblocca subito e va vicina al raddoppio in un paio di occasioni, poi nel finale controlla il match senza troppi patemi. Rossoneri ora prima in classifica a quota 55, seguiti dall'Inter a 54 (con una partita in meno) e dal Napoli (53).