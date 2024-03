Ilbatte lae allunga ulteriormente sulla. 2 a 1 a favore dei rossoneri il risultato finale allo stadio Franchi, dove prima del match di questa sera è andato in scena un toccante tributo a Joe Barone con una coreografia da brividi sugli spalti, che ha "coperto" ben due settori dell'impianto. La sfida si è decisa in un arco di tempo brevissimo, tra il 47' e il 53'. Il primo gol è stato segnato proprio dai rossoneri, con Ruben, a cui ha risposto tre minuti dopo Alfred; a firmare il nuovo - e definitivo - vantaggio degli ospiti, infine, è stato Rafael, la cui rete è valsa al Milan la vittoria e il +6 sulla Juve (-11 dall'Inter che scenderà in campo lunedì sera contro l'Empoli). La Fiorentina, invece, prossima avversaria dei bianconeri all'Allianz Stadium, rimane ferma al 10° posto in classifica, a quota 43 punti.