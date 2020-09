Milan batte Juve e Inter. Almeno sul mercato. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Giornale: "Nel frattempo, dall'estrema punta di Puglia, i messaggi in codice lanciati da Antonio Conte riferiscono di una paziente attesa dopo le promesse che gli sono state fatte. Kumbulla e Tonali erano due trattative pianificate e poi finite nel congelatore perché è passata la nuova direttiva: prima si vende, si raccolgono fondi e poi si può procedere agli acquisti. Perciò non c'è alcun segreto da violare se si ripete che, per esempio, oltre all'arrivo scontato di Darmian (affare da 2,5 milioni), Appiano Gentile è pronto a spalancare i suoi cancelli prima a Vidal e poi a Kantè puntando sulle cessioni contemporanee di Perisic e Skriniar. Così a Torino dove Pirlo ha avuto il merito della chiarezza (con Higuain) e della trasparenza (con la platea dei tifosi) in attesa che si liberi Suarez dal Barcellona e che si puntelli il fragile centrocampo, il tallone d'Achille della Juve di Sarri. La tribù milanista invece risulta in uno stato di grande eccitazione non tanto per la firma costosa di Ibra ma perché con Tonali sono arrivati Brahim Diaz (può giocare in tutti e tre i ruoli dietro la punta la garanzia di Maldini) e, a giorni, Bakayoko".