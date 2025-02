Il Milan batte il Verona e mette pressione alla Juventus. La classifica di Serie A aggiornata

Getty Images

Ilfatica ma alla fine trova la vittoria contro un Verona ostico, sbloccando il match solo a 14 minuti dal termine. A decidere l’incontro è un gol di Gimenez a porta vuota, servito perfettamente da Rafael Leao dopo una grande azione personale.Un successo fondamentale per i rossoneri, che conquistano tre punti pesanti nella corsa all’Europa e agganciano il Bologna al settimo posto con 41 punti. La squadra di Conceicao, inoltre, ha ancora una gara da recuperare proprio contro i felsinei, occasione preziosa per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice.La partita è stata più complicata del previsto per il Milan, con il Verona che ha difeso con ordine e determinazione per gran parte del match. I rossoneri hanno faticato a trovare spazi e creare occasioni nitide, ma nel finale hanno accelerato, trovando la giocata giusta grazie alla qualità di Leao e alla freddezza di Gimenez.

