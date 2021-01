Milan e Juventus sono pronte ad affrontarsi per il posticipo di questo turno dell'Epifania in Serie A. Una giornata condizionata dal coronavirus, che ha colpito diversi giocatori tra entrambe le squadre. Ma la partita si gioca regolarmente, come da protocollo, e fuori dallo stadio una cinquantina abbondante di tifosi rossoneri, rispettosi di mascherina e distanze, ma meno del fair play, hanno accolto il pullman della loro squadra entrare a San Siro con cori e sciarpe, mentre all'arrivo della Juve si sono prodigati a inveire...

