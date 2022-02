Come riporta il sito ufficiale della Juventus, nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan Vlahovic è il calciatore che ha segnato più gol in Serie A (38) - nei maggiori cinque campionati europei solo Lewandowski (64), Haaland (43) e Benzema (40) hanno fatto meglio - più nello specifico, solo Robert Lewandowski (23) e Patrik Schick (18) hanno segnato più di Vlahovic (17) in questa stagione nei Big-5 campionati europei.