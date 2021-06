"Romero è stato il migliore dell'Argentina (contro il Cile, ndr), grande prestazione. Impeccabile nel primo tempo con tre recuperi e interventi che lo mettono in mostra nel giorno del suo debutto. Benissimo anche negli stacchi aerei".



Con questo giudizio il giornale argentino El Clarin ha descritto la prima partita in nazionale del difensore Cristian Romero, di proprietà della Juventus ma che in bianconero non ha mai giocato. Romero è in procinto di essere riscattato dall'Atalanta, col Manchester United poi in pole position per comprarlo dalla Dea.