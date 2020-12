5









Il miglior giocatore del secolo è juventino. Ed è tutto vero. Cristiano Ronaldo torna a Torino, volo di rientro da Dubai un po' più pesante: sull'aereo privato, infatti, dovrà fare spazio all'ultimo premio di una collezione infinita. E' il Globe Soccer Award, quello per il calciatore più forte degli ultimi vent'anni. Il portoghese ha battuto l'avversario di sempre, Leo Messi. Poi il vecchio e il nuovo nemico: Ronaldinho e Momo Salah.



Sui social, ovviamente, è tripudio e attacchi, è gioia e invidia. Il tweet della Juventus ha fatto il giro del mondo: "Un altro riconoscimento a un campione STRAORDINARIO". Tanti applausi per Cristiano, campione vero. Da oggi, ufficialmente, il numero uno del ventunesimo secolo.



