Ieri sera era Cristiano Ronaldo era presente al Bernabeu per assistere al Clasico tra Real Madrid e Barcellona e sono arrivate parole importanti del suo migliore amico, il giornalista spagnolo Edu Aguirre. Parole che certamente non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi della Juventus: ", si è emozionato; ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro... non lo può sapere nessuno".